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المنوفية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:32 م
المنوفية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية
صورة أرشيفية
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أحمد الباهي
 
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تمكنت محافظة المنوفية من أن تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، وذلك في فترة تولي مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، وإشراف عام المهندس أحمد سويد مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

فقد حصل الطالب محمد فؤاد محمد عبده أبو الفضل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا، نظام السنوات الثلاثة نوعي مياه الشرب بنسبة 99.1%.

كما حصلت الطالبة حسناء عطية عبد الحليم عثمان على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمدرسة تلا الصناعية بنات بنسبة 97.9%.
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