محافظ كفرالشيخ يناقش مشروعات الإسكان وتطهير بحيرة البرلس مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط (صور)

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ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، موقف تنفيذ انشاء مشروعات الإسكان وتطهير بحيرة البرلس ورصف الطرق الرئيسية وإنشاء الكبارى بالمحافظة، بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعددًا من التنفيذين ورؤساء المدن والمعنيين.





قال محافظ كفر الشيخ، ان بجهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط يعد من أهم الأزرع التنفيذية والتنموية لوزارة الإسكان، لافتًا ان هناك 9 مشروعات يقوم الجهاز بتنفيذها فى كفرالشيخ بتكلفة مليار و45 مليون جنيه تتضمن " تطهير وتعميق بحيرة البرلس فى المراحل الأولى بتكلفة 455 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 96% فضلًا عن المرحلتين الثانية والثالثة، ومشروع طريق رافد " الروس_فوه_مطوبس " _المرحلة الأولى، بتكلفة 405 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 88%، والتى ستنتهى خلال 6 اشهر، بالإضافة الى المرحلة الثانية بتكلفة 575 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 18%، بطول 16 كم وتنتهى فى 2020م، وجارى إزالة معوقات التنفيذ، وطريق الرياض _سيدى سالم الجديد " طريق مصرف المحيط بجوار البورصة الدولية للأسماك " بتكلفة 550 مليون جنيه، والذى يعد من أهم محاور التنمية الزراعية لربط رافد الطريق الدولى " كفرالشيخ_بلطيم" برافد الطريق الدولى " الروس_أبودنيا_فوه_مطوبس " لنقل الحاصلات الزراعية ومنتجات مزارع الأسماك بتلك المناطق.



اضاف انه سيتم ربط محافظة كفرالشيخ بمحافظتى الغربية والبحيرة والطريق الزراعى بطول 32 كم فى الإتجاهين، وطريق ابوعمر بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 10 مليون جنيه، بطول 1.2 كم، وطريق كفرالشيخ _ميت الديبة _الطواحنية، بهدف مرور النقل الثقيل خارج الكتلة السكنية بعاصمة المحافظة، ومشروع اصلاح وترميم الحاجز الغربى لميناء البرلس بتكلفة 11 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والمرحلة الثالثة لكورنيش بحيرة البرلس بتكلفة 20 مليون جنيه بطول 2.5 كم بنسبة تنفيذ 95%، مشيدًا بمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بكفرالشيخ.



وعلى صعيد الإسكان الإجتماعى، أضاف محافظ كفرالشيخ، ان جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط قام بإنشاء 96 وحدة سكنية بمواقع 5، 6، 7 ببلطيم فى 12 عمارة يتم تسليمهم فى أغسطس القادم بعد التخصيص من وزارة الإسكان، كما تم انشاء 10 عمارات سكنية بقلين حيث تم تسليم 6 عمارات وباقى تسليم 4 عمارات يتم تسليمها فى 30 أغسطس القادم، كما تم الإنتهاء من تنفيذ والعمارات السكنية ببيلا، والتى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط.



وتابع محافظ كفرالشيخ، انه سيتم دراسة عمل 3 انفاق بطريق" الروس_ ابودنيا _فوه _مطوبس"، وايجاد محاور بديلة للنقل الثقيل للمرور خارج الكتلة السكنية بالمحافظة، فضلًا عن تطهير قناة شعاعية رابعة لتكون عدد القنوات الشعاعية بمدخل بحيرة البرلس 4 قنوات بدلًا من 3 لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وإزالة التعديات وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وحماية مصدر معيشة الصيادين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وكلف محافظ كفرالشيخ بتشكيل لجنتين بمشاركة جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، الأولى " تشكيل لجنة عليا لمتابعة مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بالمحافظة تحت اشراف السكرتير العام للمحافظة ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط وبعضوية رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورئيس مدينة برج البرلس، ومدير عام الثروة السمكية، ومدير مديرية الطرق، ومدير عام البيئة، وممثل من شركة المقاولون العرب ومدير المكتب الفنى للمحافظة، على ان تعقد شهريًا برئاسة السكرتير العام للمحافظة".



وتشكيل اللجنة الثانية " لجنة المتابعة لمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بالمحافظة، تختص بدراسة الإطماءات والترسيبات لمحطة الصرف الصحة ببرج البرلس، وايجاد بديل آخر لمكان القزقات، وإزالة المخالف بالتنسيق مع الصيادين مع توفير مكان بديل، تحت اشراف السكرتير العام للمحافظة ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط وبعضوية رئيس مدينة برج البرلس، ومدير عام الثروة السمكية، ومدير عام البيئة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، ومهندس من شركة المقاولون العرب، وممثل جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ومدير المكتب الفنى للمحافظة، على ان تعقد شهريًا برئاسة السكرتير العام للمحافظة".



وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه تم اقامة مرسى جديد للانشات ببوغاز البرلس، فضلًا عن توسعة البوغاز، وتوسعة قنال برمبال، بهدف تحسين خدمات تنمية الثروة السمكية، لافتًا ان هناك أنواع جديدة من الأسماك ظهرت ببحيرة البرلس لم تكن موجودة منذ قرابة 20 عامًا، وهذا حسب ماذكر صائدى الأسماك بالبرلس، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وشركة المقاولون العرب، على جهودهم المبذولة فى تنفيذ المشروعات بكفرالشيخ وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وجميع المشاركين.