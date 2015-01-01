خالد عكاشة يكشف أهمية افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية، قائلًا: "نحن أمام نقلة هامة ومتكاملة، وليست نقلة مباني أو تطوير شكلي فقط".





وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرناجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين،: "نحن أمام نقلة نوعية وتكنولوجية تنتهجها الدولة عبر وزارة الداخلية".





وأضاف أن افتتاح هذا المركز يجعل الجميع يشعر بالفخر، ويشعر أننا أمام خطة حقيقية، لافتًا إلى أن الدولة أصبح لديها قاعدة بيانات هائلة، وأن هذا المقر أحد رموز الريادة المصرية، وأحد رموز سيادة الدولة.



