الجيش الليبي يتهم أردغوان بدعم الإرهاب بشكل مباشر في طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يدعم الإرهاب بشكل مباشر في طرابلس.





وطالب المسماري في تصريحات نقلتها صحيفة "العين" الإخبارية، الشعب التركي بالضغط على نظامه لوقف تدخل أردوغان في البلاد.





ونفى المسماري الأنباء التي وردت بالقبض على أي مواطن سواء تركي أو من أي جنسية أخرى، موضحاً أن أي أهداف تهدد الأمن القومي في ليبيا ستكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة.





وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن "مطلوبين في قضية مقتل السفير الأمريكي في بنغازي موجودون بتركيا".





وقال إن "طرابلس أصبحت مركزاً لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي يرعاه أردوغان"، مؤكداً أن "لدينا أدلة ومعلومات كافية لإدانة تركيا بتورطها في دعم الإرهاب بطرابلس"





وأكد المسماري أن بلاده ستطالب المجتمع الدولي بمنع التدخل الأجنبي في ليبيا، مشيراً إلى أن أي أهداف تهدد الأمن القومي في ليبيا ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.





وشدد المسماري على أن قوات الجيش الليبي ستقضي "على جميع الإرهابيين في مدينة غريان".





وأوضح أن تركيا وقطر تدعمان المليشيات الإرهابية في ليبيا، ووجه رسالة إلى الحكومة التركية قائلا "إننا عاقدون العزم على دخول طرابلس وتطهيرها من الإرهاب".





وكشف المسماري عن أن الجيش الليبي دخل غريان، لكن تعرض لخيانة من مجموعة سمحت لمليشيات تابعة للسراج بدخول المدينة.





ولفت إلى أن "هناك جرائم حرب تم ارتكابها ضد أهالي مدينة غريان وضد أفراد القوات المسلحة الليبية".