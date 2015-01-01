مجلس الوزراء: تقنين وضع 1021 كنيسة خلال عام

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تقرر تقنين وضع 127 كنيسة اليوم ليصل إجمالي ما تم تقنينه نحو 1021 كنيسة خلال عام.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه رقم ليس بقليل، وناتج عن عملية فحص ومتابعة والتأكد من توفر اشتراطات الأمن والسلامة، معقبا أن تقنين الكنائس عملية معقدة".



