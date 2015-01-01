ليفربول وريال مدريد يقتربان من حسم صفقة تبادلية من العيار الثقيل
الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:23 م
منى العوضي
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يسعى نادي ريال مدريد الاسباني للتعاقد مع نجم خط هجوم ليفربول وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناءاً على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن نادي ريال مدريد يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت الصحيفة البريطانية أن نادي ريال مدريد سيحاول استغلال رغبة ليفربول في ضم اللاعب ماركو أسينسيو من أجل الحصول على خدمات ساديو ماني.
وكان مسؤولو ريال مدريد قد وضعوا ساديو ماني ومحمد صلاح ضمن أهدافهم في الفترة الصيفية للتعاقد معهم وتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الكروي الجديد.
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