رينارد لـ "الفجر الرياضي": لعبنا في مجموعة الموت.. وحققت هدفي الأهم

أشار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي أن الحديث عن فوز فريقه ببطولة أمم أفريقيا 2019 هو أمر مبكر للغاية.





وقال رينارد في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "كان هدفي الصعود للمركز الأول لمواجهة فريق صاحب المركز الثالث في المجموعات الاخري".





وأضاف: "لعبنا في مجموعة الموت .. ومنتخب البافانا بافانا يستحق أن يحصل على نقاط اكثر من التي حصل عليها لانه فريق جيد".



