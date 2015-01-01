رينارد لـ "الفجر الرياضي": لعبنا في مجموعة الموت.. وحققت هدفي الأهم
الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:18 م
أحمد الهواري
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أشار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي أن الحديث عن فوز فريقه ببطولة أمم أفريقيا 2019 هو أمر مبكر للغاية.
وقال رينارد في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "كان هدفي الصعود للمركز الأول لمواجهة فريق صاحب المركز الثالث في المجموعات الاخري".
وأضاف: "لعبنا في مجموعة الموت .. ومنتخب البافانا بافانا يستحق أن يحصل على نقاط اكثر من التي حصل عليها لانه فريق جيد".
واختتم مدرب أسود الأطلسي بقوله: "لا يوجد إصابات في الفريق بعد تخطي دور المجموعات".
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