محافظ بورسعيد عن نظام التأمين الصحي الشامل: إنجاز عظيم حلمنا به منذ 50 عام

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هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، متمنيًا أن تكون كل الأيام التي تّمر على مصر مليئة بالأعياد والإنجازات، موضحًا أن المحافظة اليوم استيقظت على إنجاز عظيم كان حلم منذ 50 سنة وتم تحقيقه على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو التأمين الصحي الشامل.



وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بور سعيد اليوم، موضحًا أن التأمين الصحي يّمس كل مواطن في مصر، والشعب البورسعيدي باسل وبطل، كما أن شرارة 30 يونيو بدأت من بور سعيد، على حد قوله.



ووجه محافظ بور سعيد، الشكر والتقدير، لكل المؤسسات والوزارات التي ساهمت في نجاح التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة المالية ووزارة الاتصالات، وكذلك الانتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تم تصميمها في حالة من الحب والانسجام.



وأوضح أنه قام بزيارة اليوم للوحدة الصحية بحي العرب في المحافظة، ووجد أن الخدمة الطبية تقدم بطريقة مميزة، ويقوم العاملين في المستشفى باستقبال المرضي بكل سعادة، كما أن الوحدة مُجهزة بأحدث أجهزة السونار والأشعة.

