خبراء يكشفون أسباب تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال تعاملات يوليو

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واصلت سعر الدولار الجمركي للسلع الاساسية ثباتها عند مستويات 16 جنيه خلال شهر يوليو، رغم التراجع الكبير للدولار في البنوك والذي اثر على سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية، وجعلة يهبط من 18 جنيه إلى 16.77 جنيه.



وهبط سعر الدولار الجمركي للسلع الغير الاساسية بهذا الشكل الكبير منذ تحريرة بداية من يناير 2019، وجعلة يخضع لمتوسط تحركات سعر صرف الدولار بالبنك المركزي شهريًا، بينما ظل الدولار الجمركي مربوط بسعر صرف ثابت تحددة وزارة المالية التي ثبتته منذ فترة طويلة عند 16 جنيه.



وقالت سحر الدماطي الخبيرة المصرفية خلال تصريحات صحفية لــ "الفجر"، "إن تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الاساسية حتي الأن؛ لعدم هبوط سعر صرف الدولار بالبنوك دون مستويات 16 جنيه".



وتابعت: "سعر الدولار الجمركي للسلع الاساسية مازال تقيمة أقل من سعر الدولار بالبنوك، أعتقد أنه من المستبعد أن يتم تخفيض سعرة حاليًا إلا عندما يتم تراجع أسعار الدولار بالبنوك دون مستويات 16 جنيه".



تأثير الدولار الجمركي على أسعار السلع

واعتبر مستوردون أن تأثير أسعار الدولار الجمركي علي أسعار السلع يكون محدود، حتي وأن انخفاضه لن يكون له أي تأثير مباشر على تراجع الأسعار.



وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردون خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، إن أغلب خامات الإنتاج والسلع الأولية والسلع الاستهلاكية تكون معفاة من الجمارك، حتى وأن فرض على بعضًا منها جمارك يكون الحد الاقصي للرسوم الجمركية 5%.



وتابع: "حتى لو انخفض سعر الدولار الجمركي دون 16 جنيه لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، لأن الأهم أنخفاض اسعار الدولار بالبنوك الذي يتم تحديد أسعار السلع على أساسة".



وأضاف، جشع التجار وأحتكار بعض المستوردون لستيراد السلع، هو السبب الرئيسي حتى الأن في ارتفاع أسعار السلع، رغم تراجع الكبير في سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 140 قرشًا منذ بداية 2019، حيث أن محافظتهم على هامش ربحيتهم الضخم دفعهم لتسعير السلع على أساس أسعار صرف الدولار القديمة البالغة 18 جنيه.