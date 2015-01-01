بلاغ يتهم المخرج محمد ياب بالتحريض ضد المنتخب القومي والتشهير بمحمد صلاح

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 3909 لسنة 2019 عرائض محام عام أول، اتهم فيه المخرج محمد دياب بالتحريض ضد المنتخب المصري لكرة القدم والتشهير والتهديد للاعبين المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدى.





ونص محمود في بلاغه، ان المخرج محمد دياب عبر على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بمناسبة استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب، فقام المقدم ضده البلاغ بالتحريض ضد المنتخب القومي المشارك في بطولة الأمم الإفريقية والتشهير بلاعبي المنتخب وإحباط عزيمتهم والتحريض على الذهاب للاستاد للهتاف ضد اللاعبين، مضيفا أن المخرج المذكور هدد اللاعبين بعمل فيلم سينمائي للتشهير بهم في كل مهرجانات العالم وعلى رأس هؤلاء اللاعبين محمد صلاح وأحمد المحمدي لوقوفهم على حسب قوله بجانب اللاعب عمرو وردة بعد أن اثبت اتحاد الكرة المصرى أن الفيديوهات التى تم نشرها مفبركة وملفقة .





وأضاف محمود في بلاغه الذي اتهم فيه المخرج محمد دياب بالتحريض على المنتخب والتشهير باللاعبين وتهديدهم ، أن ما ارتكبه المخرج من تحريض وتشهير وتهديد يمثل جرائم مكتملة الأركان في حق الدولة المصرية وهي نفس الأغراض والأهداف التي تسعى اليها جماعة الإخوان الإرهابية من تحريض ضد المنتخب واللاعبين.





وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ محمد دياب، ووضع اسمه على قوائم الممنوعيين من السفر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.