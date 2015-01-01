مدرب كوت ديفوار يبدي سعادته الفوز على نامبيا

أعرب ابراهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن سعادته بالفوز علي منتخب نامبيا والتأهل لدور ال ١٦ للبطولة.





وأشار كامارا إلي أن فريقه يمتلك لاعبين أصحاب خبرة، مشيرا إلى أن هدفه الأساسي هو أن يستمر فريقه طويلا في المنافسة في البطولة حتي النهاية.





وتابع، أنه سيسعي إلي تحسين كثير من الأمور داخل الفريق في الفترة المقبلة، وأن أبرز الإيجابيات هو نجاح فريقه في أن يحرز أهداف من الهجمات المرتدة السريعة.





وأكد إبراهيما أنه سيعمل جاهد علي تحسين الأداء في الفترة المقبلة.





وقال المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، "أحرزنا ستة نقاط و كنت أحاول أن أنهي الأمور بشكل أفضل من أجل التأهل خاصة وأننا خرجنا من الدور الأول في 2017".





وتابع " لا يمكننا أن نقول أننا وجدنا فريق سحري والتأهل مهم ولكن الوضع مختلف في الأدوار القادمة".



