ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب كوت ديفوار يبدي سعادته الفوز على نامبيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:12 م
مدرب كوت ديفوار يبدي سعادته الفوز على نامبيا
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أعرب ابراهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن سعادته بالفوز علي منتخب نامبيا والتأهل لدور ال ١٦ للبطولة.

وأشار كامارا إلي أن فريقه يمتلك لاعبين أصحاب خبرة، مشيرا إلى أن هدفه الأساسي هو أن يستمر فريقه طويلا في المنافسة في البطولة حتي النهاية.

وتابع، أنه سيسعي إلي تحسين كثير من الأمور داخل الفريق في الفترة المقبلة، وأن أبرز الإيجابيات هو نجاح فريقه في أن يحرز أهداف من الهجمات المرتدة السريعة.

وأكد إبراهيما أنه سيعمل جاهد علي تحسين الأداء في الفترة المقبلة.

وقال المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، "أحرزنا ستة نقاط و كنت أحاول أن أنهي الأمور بشكل أفضل من أجل التأهل خاصة وأننا خرجنا من الدور الأول في 2017".

وتابع " لا يمكننا أن نقول أننا وجدنا فريق سحري والتأهل مهم ولكن الوضع مختلف في الأدوار القادمة".

واختتم كامارا، أن نامبيا أظهرت له أن فريقه يعاني من بعض الأزمات في خط الدفاع سيحاول أن يعالجها في الايام القليلة المقبلة.
Advertisements
المزيد عن: منتخب كوت ديفوار كوت ديفوار ونامبيا تصريحات مدرب كوت ديفوار ابراهيما كمارا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
1
x
18:00
4
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
0
x
18:00
1
المغرب
كينيا
0
x
21:00
0
السنغال
تنزانيا
0
x
21:00
3
الجزائر