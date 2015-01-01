محسن عادل: مصر أكبر دولة جاذبة للإستثمار في أفريقيا
الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:07 م
كساب أحمد
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قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الاستثمارات الأجنبية قبل ثورة 30 يونيو كانت تقل عن مليار دولار، والإستثمار الخاص كان في أدنى مستوياته.
وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن الدولة وضعت خطة استثمارية ضخمة جدًا بعد الثورة، لإعادة هيكلة الاقتصاد ووضع بنية قوية للبنية التحتية، ووضع منهج جديد لتوليد الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
ولفت إلى الاستثمارات الاجنبية وصلت لـ8 مليار دولار، وهذا جعل مصر أكبر دولة تجذب الاستثمارات على مستوى إفريقيا، وثاني أكبر دولة لجذب الاستثمارات في الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن الدولة وضعت خطة استثمارية ضخمة جدًا بعد الثورة، لإعادة هيكلة الاقتصاد ووضع بنية قوية للبنية التحتية، ووضع منهج جديد لتوليد الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
ولفت إلى الاستثمارات الاجنبية وصلت لـ8 مليار دولار، وهذا جعل مصر أكبر دولة تجذب الاستثمارات على مستوى إفريقيا، وثاني أكبر دولة لجذب الاستثمارات في الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
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