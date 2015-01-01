كريم عبدالعزيز ناعيًا عزت أبو عوف: "وداعًا الدكتور الفنان"

نعى الفنان كريم عبدالعزيز، صديقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، وهو يناهز الـ 71 عام.





ونشر عبدالعزيز صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "وداعا الدكتور الفنان وقبل دا كله الانسان الطيب المحترم عزت ابوعوف ربنا يرحمه يارب ويصبر كل أسرته وحبايبه.. انا لله وانا اليه راجعون نسألكم الدعاء ..".





يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكان يعانى من ألم فى الكبد والقلب.



