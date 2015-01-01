ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كريم عبدالعزيز ناعيًا عزت أبو عوف: "وداعًا الدكتور الفنان"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:20 م
كريم عبدالعزيز ناعيًا عزت أبو عوف: وداعًا الدكتور الفنان
عزت ابو عوف
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
نعى الفنان كريم عبدالعزيز، صديقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، وهو يناهز الـ 71 عام.

ونشر عبدالعزيز صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "وداعا الدكتور الفنان وقبل دا كله الانسان الطيب المحترم عزت ابوعوف ربنا يرحمه يارب ويصبر كل أسرته وحبايبه.. انا لله وانا اليه راجعون نسألكم الدعاء ..".

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكان يعانى من ألم فى الكبد والقلب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
1
x
18:00
4
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
0
x
18:00
1
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر