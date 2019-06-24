بوصوفة يكشف عن سر فوز المغرب على جنوب أفريقيا

اكد مبارك بوصوفه نجم منتخب المغرب وافضل لاعب في مباراة اسود الاطلس وجنوب أفريقيا أن الامر صعب طوال ال ٩٠ دقيقية وفي الامم الافريقية كل مباراة صعبة ولا توجد مباراة سهلة والادوار النهائية ستكون اصعب.





وأشار بوصوفة إلى ان جنوب افريقيا من الفرق المتميزة وتلعب كرة سريعة وكانو افضل في شوط المباراة الاول لكننا استطعنا تحقيق الانتصار في النهاية.



