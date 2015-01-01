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التشكيل الرسمي للجزائر أمام تنزانيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:06 م
التشكيل الرسمي للجزائر أمام تنزانيا
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أحمد الهواري
 
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أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة تنزانيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة، في بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019. 

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: رايس امبولحي

خط الدفاع: مهدي زفان، ورفيق حليش، ومهدي جيان تاهرات، ومحمد فارس.

خط الوسط: مهدي عبيد، وهشام بودادي، وأدم أوناس.

خط الهجوم: إسلام سليماني، وإسماعيل بن ناصر، وأندي ديلورت.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط وياتي منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد3 نقاط وبنفس الرصيد يأتي خلفه منتخب كينيا وتقبع تنزانيا في قاع المجموعة بدون اي رصيد من النقاط.
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