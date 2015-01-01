رابط VIVA Algeria مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة الجزائر Algeria VS Mauritania بي إن سبورت

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث حي، اليوم الاثنين الموافق 1 - 7 - 2019 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر بدون تقطيع، تابعوا عبر رابط YALLA SHOOT مباراة محاربي الصحراء، حيث يلتقي المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي، كورة لايف ماتش الجزائر بث مباشر اليوم CAN 2019، تابع مباراة الجزائر معنا دقيقة بدقيقة PLUS KORA.





- موعد مباراة الجزائر ضد تنزانيا في كاس امم افريقيا KORA LIVE:

تنطلق مباراة الجزائر وتنزانيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويسعي المنتخب الجزائري بقيادة رياض محرز إلى تحقيق الفوز الثالث لهم على التوالي في دور المجموعات، حيث ضمن محاربي الصحراء التأهل مسبقًا لدور الستة عشر بعد فوزهم في الجولتين السابقتين بالمجموعة، كورة ستار رابط طلقة لمشاهدة مباراة الجزائر اليوم KORA ON LINE.



