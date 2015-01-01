مؤمن زكريا يؤدي مرانًا تأهيليًا اليوم
الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:01 م
علي نبوي
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أدى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له للتعافي من الاصابة والعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
وكان مؤمن قد تعرض للاصابة في الركبة ويخضع لبرنامج علاجي تمهيدا للشفاء والمشاركة بصورة طبيعية في مران الفريق
وأدى الأهلي مرانه في الفترة الثانية مساء اليوم علي ملعب التتش، واشتمل على تدريبات مكثفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
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