مؤمن زكريا يؤدي مرانًا تأهيليًا اليوم

أدى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له للتعافي من الاصابة والعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.





وكان مؤمن قد تعرض للاصابة في الركبة ويخضع لبرنامج علاجي تمهيدا للشفاء والمشاركة بصورة طبيعية في مران الفريق



