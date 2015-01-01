منتخب المغرب يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات بهدف في شباك جنوب إفريقيا

خطف منتخب المغرب فوزا قاتلا من نظيره جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام بالجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.





وسجل هدف أسود الأطلسي القاتل مبارك بوصفة في الدقيقة 90 ، ليحصد المغرب العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات بالمجموعة.



