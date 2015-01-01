منتخب المغرب يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات بهدف في شباك جنوب إفريقيا
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:57 م
علي نبوي
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خطف منتخب المغرب فوزا قاتلا من نظيره جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام بالجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.
وسجل هدف أسود الأطلسي القاتل مبارك بوصفة في الدقيقة 90 ، ليحصد المغرب العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات بالمجموعة.
وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بينما بقي منتخب جنوب إفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.
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