منتخب كوت ديفوار يكتسح ناميبيا برباعية ويرافق المغرب في ثمن نهائي أمم إفريقيا

رافق منتخب كوت ديفوار نظيره المغرب إلى دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا بعدما حقق الفوز على ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "الدفاع الجوي" بالجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للبطولة.









انتهى الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار بهدف دون مقابل عن طريق ماكس ألان جاردل والذي أحرزه في الدقيقة 39.









وفي الشوط الثاني أضاف سيري داي الهدف الثاني للمنتخب العاجي في الدقيقة 58، ليقلص بعدها كاماتوكا النتيجة محرزا هدف ناميبيا الأول في الدقيقة 71، ليضيف ويلفريد زاها الهدف الرابع للأفيال في الدقيقة 84، ثم ينهي كورتي أهداف ساحل العاج محرزا الهدف الرابع.









وبهذا الفوز رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني خلف المنتخب المغربي، بينما بقي منتخب ناميبيا بدون أي نقطة في المركز الأخير.



