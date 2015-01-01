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مديرية تموين مطروح توجه رسالة هامة لمن ظهرت له "سيتم وقف البطاقة"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:50 م
مديرية تموين مطروح توجه رسالة هامة لمن ظهرت له سيتم وقف البطاقة
بطاقات التموين
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أحمد فشير
 
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وجهت مديرية التموين بمحافظة مطروح، رسالة هامة للمواطنين الذين ظهر لهم على بون صرف الخبز  عبارة " سيتم وقف البطاقة التموينية " للأسباب التي وردت كامتلاك سيارة أو فاتورة محمول عالية أو حيازة زراعية أو ربط ضريبي مرتفع. 

وأوضحت المديرية، أن هؤلاء المواطنين لم يتمكنوا من تقديم تظلمات  قبل وقف موقع دعم مصر التابع لوزارة الإنتاج الحربي، و الذي كانت خدمة تقديم التظلمات مفعله عليه. 

وأشارت إلى أنه يمكنهم إستعمال رابط الموقع التالي لتقديم الشكاوي والتظلمات من وقف بطاقاتهم التموين أو صرف الخبز  من خلال "البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة"  
 
على الرابط التالي:
http://www.complain.idsc.gov.eg/GCP/Stakeholder/Form.aspx?fbclid=IwAR0XZ3YFo9wElnm0OTLwNxakVkZZpNzbmRhywYxxSehgDVsJ7X1bjexU_uU
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