التشكيل الرسمي لمنتخب تنزانيا أمام الجزائر

أعلن النيجيري إيمانويل امونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر بملعب السلام في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بكاس الأمم الافريقية توتال مصر 2019.





وقرر المدير الفني ان يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمي: ميتاشا مناتا.





خط الدفاع: الي متوني ومحمد حسين وحسن رمضان ودافيد مونتيكا.





خط الوسط: موداتير يحي وايراستو نيوني وفيصل سالوم وفريد موسي وسايمون مسوفا.





خط الهجوم: مبوانا ساماتا.



