التشكيل الرسمي لمنتخب تنزانيا أمام الجزائر
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:48 م
علي نبوي
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أعلن النيجيري إيمانويل امونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر بملعب السلام في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بكاس الأمم الافريقية توتال مصر 2019.
وقرر المدير الفني ان يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: ميتاشا مناتا.
خط الدفاع: الي متوني ومحمد حسين وحسن رمضان ودافيد مونتيكا.
خط الوسط: موداتير يحي وايراستو نيوني وفيصل سالوم وفريد موسي وسايمون مسوفا.
خط الهجوم: مبوانا ساماتا.
ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط وياتي منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد3 نقاط وبنفس الرصيد يأتي خلفه منتخب كينيا وتقبع تنزانيا في قاع المجموعة بدون اي رصيد من النقاط.
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