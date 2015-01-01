أمين مصلح: منظومة التأمين الصحي الشامل أعظم قرار قامت به "الصحة" في تاريخ مصر
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:48 م
كساب أحمد
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قال الدكتور أمين مصلح، استشاري بوزارة الصحة، إن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل اليوم في محافظة بورسعيد، عبارة عن حلم انتظره منذ 40 عامًا، لافتَا إلى أن إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، أعظم قرار قامت به وزارة الصحة في تاريخ مصر.
وتابع "مصلح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، أن مرتبات الأطباء تضعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، ولم يشعر المواطن بتحسن الخدمة الصحية، وهذا يرجع إلى أن الاطباء لا يعملون بالكفاءة المطلوبة في المستشفيات الحكومية.
ولفت إلى أن الطبيب الوحيد الذي يعمل في منظومة حكومية وخاصة في نفس الوقت، هو الطبيب المصري، معقبًا: "الطبيب والمريض مظلومين في المنظومة الحالية، ومنظمة التأمين الصحي الشمال ستعالج هذا الأمر".
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