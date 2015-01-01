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مساعد وزير الداخلية: المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات يوفر الكثير من العناء على المصريين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:45 م
مساعد وزير الداخلية: المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات يوفر الكثير من العناء على المصريين
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء محمد الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن افتتاح المقر الجديد لإدارة الجوازات بالعباسية يعد خطوة حضارية أمنية تكنولوجية.

وأشار "الرشيدي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن المبنى الجديد يتكون من 7 طوابق وبه مصاعد كهربائية، موضحًا أن موقع المقر الجديد يسهل على المواطنين والسياح الكثير من العناء الذي كانوا يعانوا منه للوصول للمقر القديم.

وأضاف أن المبنى الجديد يقدم خدمات جليلة للمواطنين المصريين، وكذلك خدمات للسائحين كالحصول على تأشيرات الإقامة.
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