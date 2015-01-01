مساعد وزير الداخلية: المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات يوفر الكثير من العناء على المصريين

قال اللواء محمد الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن افتتاح المقر الجديد لإدارة الجوازات بالعباسية يعد خطوة حضارية أمنية تكنولوجية.





وأشار "الرشيدي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن المبنى الجديد يتكون من 7 طوابق وبه مصاعد كهربائية، موضحًا أن موقع المقر الجديد يسهل على المواطنين والسياح الكثير من العناء الذي كانوا يعانوا منه للوصول للمقر القديم.



