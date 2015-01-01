فنانة عراقية تتخطى حاجز الـ47 مليون مشاهدة بـ"سر الحياة" (فيديو)
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:44 م
الفجر الفني
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استطاعت الفنانة العراقية أصيل هميم، أن تكسر حاجز الـ47 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد أيام من طرحها.
حصدت أغنية “سر الحياة ” لأصيل هميم أكثر من 47 مليون مشاهدة، ، منذ طرحها على “يوتيوب” يوم 11 يونيو.
وأصيل هميم مواليد 1984، هي ابنة الملحن العراقي كريم هميم، احترفت الغناء وهي في عمر الثانية والعشرين. وقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، كما شاركت في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات.
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