بالأرقام .. ماذا قدم "صلاح" مع منتخب مصر في دور المجموعات بأمم إفريقيا؟

تألق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مع منتخب الفراعنة في مباريات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019، ونجح في تسجيل هدفين وقاد منتخب بلاده للتأهل للدور ثمن النهائي بالبطولة.









نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، مشوار محمد مع الفراعنة فى الدور الأول من بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى وجاءت أبرز أرقامه كالتالي:









- لعب محمد صلاح 3 مباريات مع منتخب مصر في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية









- بلغ دقائق اللعب الفعلية لمحمد صلاح في الدور الأول من أمم إفريقيا (270 دقيقة لعب)









- إجمالي تمريرات محمد صلاح بلغ (85 تمريرة) منها (55 تمريرة صحيحة)









- بلغت دقة تمريرات محمد صلاح (65%)، وفقد الكرة (16 مرة)









- وصل عدد محاولات محمد صلاح (16 محاولة)، منها (9 محاولات) علي المرمي









- سجل محمد صلاح هدفين في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا









وتأهل منتخب مصر إلي دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات وجمع 9 نقاط من 3 انتصارات علي زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، ولم تستقبل شباكه أي أهداف.



