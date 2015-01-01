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محاضرة نظرية وتدريبات خططية في مران الأهلي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:38 م
محاضرة نظرية وتدريبات خططية في مران الأهلي
الاهلي
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علي نبوي
 
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة نظرية لمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، اعقبها خوض الفريق لفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال.

 

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة والجانب الخططي في المران المسائي، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات.

 

كما عقد مارتن لاسارتي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون على هامش المران للوقوف على بعض الجوانب الفنية.

 

وأدى الأهلي مرانه اليوم الاثنين على فترتين وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق في القاهرة.

 

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