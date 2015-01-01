ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تصريحات مثيرة لمهاجم النصر السعودي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:35 م
تصريحات مثيرة لمهاجم النصر السعودي
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements
صرح مهاجم فريق النصر السعودي المهاجم النيجيري أحمد موسى عن رغبته في اعتزال كرة القدم عام 2022 حيث سيكون سنهُ وقتها 29 عامًا فقط وقال أنه يرغب في التتويج ببطولة كأس العالم ثم يعتزل كرة القدم ليصبح من الأساطير في تاريخ الساحرة المستديرة.

وجاءت تلك التصريحات صباح اليوم حيث صرح بها اللاعب أحمد موسى إلى صحيفة( الجارديان ) النيجيرية وكشف عن رفضه الظهور في أي مجال تابع لكرة القدم بعد إعتزاله حيث وضح أنه يريد الباقي من عمره مع عائلته وهي التصريحات التي أثارت دهشة الجميع حيث لا تتماشى مع سن اللاعب.

الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي توُج بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع نادي الهلال السعودي وفاز بالدوري بفارق نقطة وحيدة.
Advertisements
المزيد عن: منتخب نيجريا النصر السعودي اعتزال احمد موسى احمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
1
x
18:00
4
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
0
x
18:00
1
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر