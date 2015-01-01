تصريحات مثيرة لمهاجم النصر السعودي
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:35 م
محمد أيمن
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صرح مهاجم فريق النصر السعودي المهاجم النيجيري أحمد موسى عن رغبته في اعتزال كرة القدم عام 2022 حيث سيكون سنهُ وقتها 29 عامًا فقط وقال أنه يرغب في التتويج ببطولة كأس العالم ثم يعتزل كرة القدم ليصبح من الأساطير في تاريخ الساحرة المستديرة.
وجاءت تلك التصريحات صباح اليوم حيث صرح بها اللاعب أحمد موسى إلى صحيفة( الجارديان ) النيجيرية وكشف عن رفضه الظهور في أي مجال تابع لكرة القدم بعد إعتزاله حيث وضح أنه يريد الباقي من عمره مع عائلته وهي التصريحات التي أثارت دهشة الجميع حيث لا تتماشى مع سن اللاعب.
الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي توُج بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع نادي الهلال السعودي وفاز بالدوري بفارق نقطة وحيدة.
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