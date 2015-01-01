الثانية على الدبلومات الفنية بالبحيرة: "اعتمدت على الكتاب المدرسي والانتظام في الدراسة"

أكدت الطالبة ياسمين جابر فتح الله محمد الرشيدي، الحاصلة علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية، بنتيجة الدبلومات الفنية 2019 "تجاري"، بمجموع 572 درجة بنسبة 98.6 % علي الاعتماد على الكتاب المدرسى في المذاكرة.





وأضافت "ياسمين"، في تصريحات لها، أن تنظيم الوقت منذ بدء الدراسة ومذاكرة الدروس أول بأول ساعدها في الانتهاء من مذاكرة جميع المواد ومراجعتها، مشيرة إلى أن الاعتماد الأساسي في المذاكرة علي الحضور والانتظام في الدراسة، حيث أن الاعتماد علي الدروس الخصوصية في بعض المواد فقط خلال السنة النهائية بمرحلة الدبلوم.





وأوضحت الحاصلة علي المركز الثاني، سألتحق بإحدى الكليات فور اعتماد تنسيق الكليات للدبلومات الفنية، مؤكدة أن دعم أسرتها لها ساعدها على النجاح وتحقيق حلمها بالحصول على مركز متقدم في الدبلومات الفنية.



