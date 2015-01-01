محافظ القليوبية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنهض باقتصاد الدول وتقضي على البطالة (صور)





وجاء ذلك بحضور إيريك أوشلان - مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وإيمان ريان نائب محافظ القليوبية ونشوى بلال مديرة مشروع تشغيل الشباب في مصر بمنظمة العمل الدولية ورأفت عباس مدير إدارة الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة نائبا عن الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه واحمد الجندي مدير إدارة ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وكرم مرزوق أول دَفعة من شباب من برنامج " إبدأ وحسن مشروعك بمحافظة القليوبية والذي يعد دفعة للمحافظة لخلق جيل جديد من الشباب المتدرب على إدارة مشروع خاص به يكون سببا في تحول حياته وخلق جيل جديد من رجال الأعمال والمصدرين لدفع الحركة الإنتاجية في مصر وزيادة الصادرات ورفع المستوى المعيشي والحضاري.



وتهدف منظمة العمل الدولية إلى تشغيل الشباب من خلال تصميم عدد من المشروعات ومساعدة الشباب علي إنشاء شركاتهم من خلال التدريب علي إقامة المشروعات والتمويل من خلال مبادرات البنك المركزي 5% فضلا عن اتاحة مقومات التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برنامج إبدأ وحسن مشروعك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تنفذ بعدد كبير من دول العالم حيث تم تنفيذ البرنامج في 18 دولة من دول العالم وتم تدريب 4.6 مليون متدرب على مستوى العالم.



وألقى محافظ القليوبية كلمة أكد خلالها علي أهمية الاهتمام بالشباب من خلال تدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل مشيرا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في تقويم إقتصاد الدول والقضاء على البطالة وتساعد في سد إحتياجات المواطنين المختلفة كما أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرفية والإنتاجية يحصلون علي دخل أفضل بكثير من أصحاب الوظائف فلا بد أن تتكاتف جميع الهيئات والجهات المنوطة بتوعية وإدارك الشباب بأهمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الإنتاجية في تغيير مسار حياتهم للأفضل.



وأضاف المحافظ أن مصر تعيش فترة من التقدم والاستقرار بعد ثورة 30 يونيو مقدما الشكر لفخامة رئيس الجمهورية علي جهوده واهتمامه بالشباب وتمكين المرأة حتي أصبحت مصر محط الأنظار ورائدة التقدم بعد نجاحها المتميز في كافة المجالات وعلي جميع الأصعدة مشيرا أن مصر أصبحت مكانا خصبا لأوجه التعاون في مجال تدريب الشباب في قطاعات عديدة وتملك طاقة هائلة من الشباب القادر علي تحقيق المعجزات.



كما قدم الشكر لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطه بقيادة الدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز،مشيرا الي أنها قامت بزيارة المحافظة وأبدت تعاونها التام في مجالات تدريب الشباب وتمويل المشروعات لهم للقضاء علي ملف البطالة بالكامل مضيفا أن القليوبية تزخر بالعديد من الصناعات في قطاع السيارات وصناعة الحديد والصلب وتكرير البترول فضلا عن المشروعات في قطاع الزراعة والإنتاج الداجني والحيواني.







شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين بمكتبة مصر العامة حفل تكريم خريجي برنامج إبدأ مشروعك بمحافظة القليوبية والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بهدف تدريب وتشغيل الشباب.