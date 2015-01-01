"1.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة المشروع".. منظومة التأمين الصحي الشامل في عيون الوزراء

في حدث ضخم، أطلق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بحضور الوزراء، الذين أوضحوا الخطوات التي تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتضمنت إصدار القانون، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية.





الإطلاق التجريبي للتأمين الصحي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.





وقال رئيس الوزراء: "استطاعت الحكومة الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل منذ ما يزيد على عام مضى، ثم أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم بدء الإطلاق التجريبى بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تعميم التطبيق على كافة المحافظات، لافتًا إلى أن البرنامج شمل تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات".





خطوات التدشين

وهنا، أكدت وزارة الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى اجراءات إضافية.





وأشارت الوزارة، إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى تضمنت إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية.





التسجيل بمنظومة التأمين الصحي

ودعت وزارة الصحة، أهالي بورسعيد لبدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي ستبدأ من اليوم وحتى 1 سبتمبر المقبل، مضيفًا أن من سيتخلف عن التسجيل حتى 1 سبتمبر القادم، ولم يثبت اسمه في كشوف التأمين الصحي الشامل ولم يؤمن عليه، سيتم محاسبته بالتسعيرة الحقيقة من تكلفة الخدمة الحقيقية التي ستقدم له.





وأوضحت وزارة الصحة، أن كل محافظة سيتم بدء التشغيل التجريبى بها سيكون بها شهرين للمواطنين للتسجيل بالمنظومة، لافتةً إلى أنه تم دعوة الأسر لفتح ملفات عائلية مميكنة وورقية ببعض الوحدات ببورسعيد.





يوفر حماية طبية كاملة للأسرة المصرية

وأعلنت وزارة المالية، أن مصر تحاول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل منذ 20 عاما، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر الحماية المالية والطبية للأسرة المصرية بالكامل.





وأوضحت الوزارة، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المالية نيابة عن الأسر غير القادرة، لافتة إلى اعتماد أسعار الخدمات التي ستقدم للمواطنين، بجانب اعتماد المعايير التي سيتم من خلالها تحديد غير القادرين، واعتماد إجراءات ونظم سفر المواطنين للعلاج في الخارج.





1.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحي

بينما كشفت وزارة الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحي الشامل واحد من أصعب المشروعات التي أقدمت عليها الدولة، وهناك إصرار على نجاح هذه المنظومة، التي تتناغم في تنفيذها كافة وزارات الدولة.





وأوضحت الوزارة، أن ميكنة المشروع تضمنت أكثر من 7 محاور منها، البنية المعلوماتية وشبكات فائقة السرعة، وجارى بناء المنظومة التأمينة للمعلومات الخاصة بالمواطنين بجانب تسكين المنتفعين بالمنظومة في الوحدات السكنية الأقرب لمسكنهم وعملهم بجانب محور التدريب والتوعية للعامليم بالمنظومة ومحور ميكنة المستشفيات وميكنة التسويات والمعاملات المالية ومحور ميكنة الاعتماد والرقابة وإنشاء مراكز اتصال للتعامل مع المواطنين، مؤكدةً أن تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات تبلغ 1.5 مليار جنيه.







