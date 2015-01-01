هاينكس: كروس سيلعب دور مهم مع زيدان

شدد يوب هاينكس المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونيخ، على أهمية تواجد الألماني توني كروس ضمن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد للموسم الجديد وعلى أن يستعيد اللاعب مستواه المعهود.





وقال هاينكس، في تصريحات صحفية: "كروس سيلعب دور مهم في ريال مدريد لبضعة سنوات أخرى، فزيدان سيحتاج اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل كروس، أن يستعيدوا أفضل مستوياتهم".





وتابع حديثه: "يجب على الفريق أن يتماسك مع زيدان مرة أخرى، يجب أن يتم تصميم الأمر كله بانسجام مرة أخرى، وهذا ليس أمر سهل".



