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إضافة 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:42 م
إضافة 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات
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الفجر السعودي
 
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أعلنت منصة "أبشر"، عن إضافة 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية.

وأوضحت أن المناطق المضافة هي: المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف، إذ ارتفع عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن إلى 11 منطقة.

والخدمة مطبقة في: الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وعسير والمدينة والباحة وجازان، الشرقية، تبوك، الجوف .

وأفادت بأنه سيتم تطبيق الخدمة على مناطق المملكة تباعاً، وأنها خاصة بالمخالفات المسجلة من رجال المرور، وعن طريق الموقع فقط.

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المزيد عن: منصة بنس الاعتراض الالكتروني 3 مناطق
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