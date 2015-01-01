إضافة 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:42 م
الفجر السعودي
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أعلنت منصة "أبشر"، عن إضافة 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية.
وأوضحت أن المناطق المضافة هي: المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف، إذ ارتفع عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن إلى 11 منطقة.
والخدمة مطبقة في: الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وعسير والمدينة والباحة وجازان، الشرقية، تبوك، الجوف .
وأفادت بأنه سيتم تطبيق الخدمة على مناطق المملكة تباعاً، وأنها خاصة بالمخالفات المسجلة من رجال المرور، وعن طريق الموقع فقط.
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