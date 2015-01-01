برشلونة سيضم كبري صفقاته بكسر الشرط الجزائي
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:44 م
منى العوضي
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أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن نادى برشلونة يريد ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وذلك في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة مهتم بضم مارتينيز بعد تألقه بشكل لافت للنظر خلال منافسات كوبا أمريكا 2019 الحالية بالبرازيل.
وقاد مارتينيز منتخب التانجو لملاقاة البرازيل في دور نصف نهائي كوبا أمريكا وذلك صباح يوم الأربعاء القادم.
وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن نادي برشلونة يريد دفع قيمة الشرط الجوائي فى عقد مارتينيز مع إنتر ميلان، والبالغ نحو مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لضمه هذا الصيف.
وتشير تقارير صحفية إلى أن التعاقد مع مارتينيز سيجعل الفرنسي عثمان ديمبلي خارج أسوار برشلونة ويمكن أن يكون على أعتاب باريس سان جيرمان ضمن صفقة نيمار المحتملة.
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