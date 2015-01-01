خالد الجندي يوجه رسالة لريهام سعيد وشريف مدكور بعد مرضهما (فيديو)
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:43 م
أمنية فوزي
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أعلن الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تضامنه ومواساته ودعاءه للإعلاميين شريف مدكور وريهام سعيد، بعد مرضهما، قائلا: "اختلفنا واتفقنا مع بعض كثيرا لكن في حاجة واحدة بتجمعنا إحنا الثلاثة وهي فعل الخير".
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "أنا عاوز أقول لشريف مدكور، أنت علمتنا الصبر على المرض، وجلدك على الشامتين وشكرك للي بيدعولك، وهذا يثبت أن إيمانك مثل العمالقة، وعندك حسن ظن بالله، وبإذن الله هتتخطى محنتك، كلنا لنا أخطاء، شد حيلك عاوزك تدعي لي فدعوتك مستجابة".
ووجه، حديثه لريهام سعيد: "اختلفنا كثيرًا لكن الهدف المصلحة العامة، وأنت رمز إعلامي وعليكي إنك تكملي أعمالك، لا ينكر إنسان أعمال الخير وفك كرب الناس، ربنا شاء أن تكوني قدوة فى تحمل المرض، وأنا بدعيلك ربنا يقويكي عشان الفقراء والمرضى إللى أنت ساعدتيهم".
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