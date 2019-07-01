الشوط الثاني KORA TODAY بث مباشر مباراة كوت ديفوار وناميبيا مشاهدة رابط يلا شوت حصري لايف بطولة can

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة كوت ديفوار ضد ناميبيا اليوم الاثنين 1-7-2019، شاهد الآن KORA TODAY، بث مباشر لمباراة كوت ديفوار وناميبيا في CAN 2019، وستقام مباراة كوت ديفوار ضد ناميبيا على أرضية ملعب "الدفاع الجوي" في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا والمقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.





مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم

منتخب كوت ديفوار يدخل مباراة ناميبيا وفي جعبته 3 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بينما يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الناميبي الترتيب بدون نقاط.

كورة ستار بث مباشر مباراة كوت ديفوار وناميبيا، حيث تقام مباراة كوت ديفوار ضد ناميبيا في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية استاد "الدفاع الجوي" ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا AFRICAN CUP OF NATIONS 2019.





ويدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه

خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل

خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناتان كودجيا.





فيما يبدأ منتخب ناميبيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوبوت كازابوا

خط الدفاع: ريان هاناموب، ودينزيل هاوسيب، وريان نيامبي، ولاري هورايب.

خط الوسط: مانفريد ستارك، و رونالد كيتجيجيري، وديون هوتو كافينجي، و بيتروس شيتيمبي

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، وينسون شيلونجو .





وستكون مباراة كوت ديفوار وناميبيا متاحة عبر قنوات BEIN SPORTS – MAX HD 1 – MAX HD 2، في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين 1-7-2019، كما يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة كوت ديفوار عبر يلاشوت حصري بدون تقطيع وعبر رابط يوتيوب.



