خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:37 م
الفجر السعودي
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
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