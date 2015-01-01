هل مصر كانت على وشك الإفلاس قبل ثورة 30 يونيو؟.. مستشار صندوق النقد الدولي السابق يجيب

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قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا وأستاذ الاقتصاد، وعضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي المصري انخفض من 63 مليار دولار إلى 13 مليار دولار في فترة حكم الإخوان؛ ولم يكن يكفي سوي لشهرين ونصف فقط ثم تعلن مصر إفلاسها.



وأضاف"الفقي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن حد الخطر وفقا للمعايير الدولية أن الاحتياطي النقدي لا يكفي تغطية واردات الدولة 3 أشهر.



وأشار مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا وأستاذ الاقتصاد إلى أن المؤسسات المالية الدولية كانت تحذر دول العالم من التعامل مع مصر؛ لأن المخاطر عالية لدينا بسبب انخفاض الاحتياطي النقدي.

