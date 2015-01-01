رسالة غريبة من صلاح عبدالله لـ"مو صلاح": راجع نفسك

وجه النجم صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يعاتبه من خلالها على ما فعله عقب تسجيل هدفه أمس أمام المنتخب الأوغندي، حيث نظر للجمهور بعد إحرازه الهدف بطريقة اعتبرها البعض متعاليه إلى حد ما.





وقال “عبد الله” في تغريدته: “رسالة إلى ابني محمد يا ريت توصله، شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وأنت عارف بحبك قد إيه، يابني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع، والواقع إنك بقيت فخر مصر والعرب فحافظ على رصيدك وياريت تزوده، ودا هدفك اللي أنت محدده، راجع نفسك وهدفك، وربنا معاك يا ابن مصر البار”.





يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله، أحد أكثر نجوم الفن المصريين تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والداعمين للمنتخب المصري والمنتخبات العربية أيضا في كأس الأمم الأفريقية، الذي يقام حاليا على أرض مصر.





وخاض الفنان صلاح عبد الله الموسم الرمضاني الماضي، بأكثر من عمل درامي هم: “فكرة بمليون جنيه” مع علي ربيع، كما شارك محمد عادل إمام في بطولة مسلسله الجديد “هوجان”، كما عرض له مسلسل “شقة فيصل” الذي شارك في بطولته بجانب الفنان كريم محمود عبد العزيز.