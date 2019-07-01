KOOORA GOAL مشاهدة مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر يلا شوت حصري 7SRY ماتش مصر ON SPOTS المفتوحة

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر اليوم في بطولة امم افريقيا يلا شوت كوره على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة امم افريقيا كورة اليوم الاثنين 1-7-2019، بجودة عالية كورة شوت في واحدة من مباريات المحطة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الافريقية المقامة على الأراضي المصرية لحظة بلحظة koora online يلا شوت.









موعد مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر اليوم في بطولة أمم إفريقيا

موقع يلا شوت يلتقي منتخب ساحل العاج مع منتخب ناميبيا على ملعب الدفاع الجوي في مباراة منتظرة بالجولة الثالثة من دور المجموعات والتي تبدأ في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والاردن وفلسطين ولييبا، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر، الساعة السابعة مساء بتوقيت البحرين، الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر الخامسة مساء بتوقيت تونس، الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرينتش، يلا شوت حصري نقل مباشر مباراة ساحل العاج وناميبيا يلا شوت بدون تقطيع.









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تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع: حراسة المرمى: جبوهو. خط الدفاع: سيرجي أورير / كوليبالي / سيري دي / تراوري. خط الوسط: فرانك كيسي / ويلفريد كانون / ماكس غراديل. خط الهجوم: نيكولاس بيبي / جوناثان كودجيا / جان سيري. المدير الفني: الفرنسي إبراهيم كامارا.

تشكيل منتخب ناميبيا المتوقع: حراسة المرمى: كوازبو. خط الدفاع: نيامبي، هاوسيب، ريان هاناموب، لاري هورايب. خط الوسط: بيتروس شيتمبي، ديون هوتو، مانفريد ستارك، هيميكوا ستيجا كيتجيجيري. خط الهجوم: بينسون شيلونجو، بيتر شالولايل.



