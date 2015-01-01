خالد الجندي: المرض جند من جنود الله (فيديو)
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:37 م
أمنية فوزي
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التعاطف والشعور بالآخر من أعظم القيم الإنسانية في الإسلام.
وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، إن الإعلامي شريف مدكور، والإعلامية ريهام سعيد، بعد مرضهما، ألم بهما ما سيحدث لنا جميعًا، موضحًا أن الإنسان المعافي 100% أسطورة غير موجودة.
وأشار إلى أن المرض جند من جنود الله سبحانه وتعالى واختبار وامتحان واختبار، متابعًا: "من كان يضمن لنفسه بأنه لن يمرض فليدلني على نفسه".
وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، إن الإعلامي شريف مدكور، والإعلامية ريهام سعيد، بعد مرضهما، ألم بهما ما سيحدث لنا جميعًا، موضحًا أن الإنسان المعافي 100% أسطورة غير موجودة.
وأشار إلى أن المرض جند من جنود الله سبحانه وتعالى واختبار وامتحان واختبار، متابعًا: "من كان يضمن لنفسه بأنه لن يمرض فليدلني على نفسه".
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