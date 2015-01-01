ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط مخالفين جرفوا الأراضي بنهل الرمال جنوب طريق الرياض

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:31 م
ضبط مخالفين جرفوا الأراضي بنهل الرمال جنوب طريق الرياض
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
ضبطت قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، عددًا من المخالفين استخدموا معدات وقاموا بنقلها بطريقة غير نظامية لنهل الرمال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب برجس العتيبي، أن قوة المهام والحراسات بالفرع وفي إطار تنفيذ مهامها لمتابعة وضبط مخالفي التعليمات التي تحظر نهل الرمال؛ تمكنت من ضبط مخالفين لقيامهم بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات، ونقلها بطرق غير نظامية، وذلك بمنطقة جنوب طريق الرياض، وتم تسليم المعدات المستخدمة لبلديه غرب الدمام لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

يشار إلى أن الجهات ذات الصلة، تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال وذلك في مناطق المملكة كافة، وتشمل الإجراءات المشار إليها توقيع أقصى العقوبات بحق المخالفين للحد من ظاهرة نهل الرمال، والتي تتسبب في أضرار اقتصادية وبيئية.


Advertisements
المزيد عن: نهر الرمال مخالفين جرف الرياض الأراضي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر