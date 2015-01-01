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تعاون بين الإنتاج الحربي وشركة "رونجاس مصر" لتصنيع أسطوانات الغاز المتطورة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:35 م
تعاون بين الإنتاج الحربي وشركة رونجاس مصر لتصنيع أسطوانات الغاز المتطورة
صورة أرشيفية
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كريم وزيري
 
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وقع الدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع السيد  لانرى رنسو الرئيس التنفيذى لشركة "رونجاس مصر" بهدف تصنيع أسطوانات غاز متطورة، وذلك بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء مصنع بمصر لإنتاج أسطوانات الغاز البترولى السائل المتطورة LPG"،  بطاقة إنتاجية (200) الف وحدة سنويا وأسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط CNG" " بطاقة إنتاجية (120) الف وحدة سنويا .  

وتعد شركة "رونجا س مصر" إحدى شركات تصنيع الغاز المتكاملة التى تعمل فى مجال الغاز البترولى السائل .
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