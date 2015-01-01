كيف يهتم "السيسي" بصحة المواطن المصري؟

يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عاتقه، مهام كثيرة، جميعها تدور حول صحة المواطن المصري، ورعايته، بإطلاق المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة، كمبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.





مبادرة "صحة المرأة"

تنطلق اليوم الإثنين في محافظات الجمهورية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة عبر الفحص الطبي الشامل للسيدات والفتيات من سن 18 سنة للكشف المبكر عن أورام الثدي بالإضافة للكشف عن " الضغط- السكر- السمنة- أمراض القلب- هشاشة العظام".





وتستهدف الكشف عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية.





ألف وحدة غسيل كلوي

وأطلق "السيسي"، مبادرة لإنشاء 1000 وحدة للغسيل الكلوى بالمجان، يتحمل صندوق "تحيا مصر"، تكلفة الإنشاء.





الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة

ولم تتوقف مبادرات الرئيس، بل أطلق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، بين طلاب المراحل الابتدائية بالجمهورية لتشمل فحص 11.5 مليون طالب وطالبة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي لعلاج المصابين مجانا.

وتستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، أي حوالي 22 ألف مدرسة في 27 محافظة.





المستشفى النموذجية

كما أطلق المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بجميع المحافظات، بالتزامن مع البدء في تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين ويتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل المحافظات؛ للمساهمة في إحداث طفرة وتحسن ملموس في المجالات الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق "الإصلاح الصحي".





وتم اختيار 29 مستشفى في محافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أي زيادة في الأسعار ومنها مستشفى "الزهور، بورسعيد، السويس، بنى سويف، سمالوط، دمياط".





100 مليون صحة

وضمن المبادرات الأكثر استفادة، جاء إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، بهدف إجراء فحوصات ومسح طبي شامل ومجاني لفيروس سي للمواطنين، واكتشاف الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والسمنة، من خلال ثلاث مراحل من المقرر لها أن تستغرق عامين.





إنهاء قوائم الانتظار

وكذلك، في يوليو 2018، أطلق "السيسي"، مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية نتيجة تكدس قوائم انتظار المستشفيات بالمرضى، نجحت في تحقيق معدل مرتقع في إجراء الجراحات العاجلة بالمجان، خلال فترة 6 أشهر.





مبادرة نور حياة

كما أعلن الرئيس، عن تنفيذ حملة قومية جديدة‏، تحت شعار "نور الحياة‏" لمواجهة أمراض العيون والعلاج المبكر لضعف الإبصار لدي الأطفال وكبار السن‏، وينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع ‏4‏ جمعيات خيرية كبرى، وبدعم كبير من الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، التي ستقوم بوضع خطة شاملة للمساهمة في المبادرة‏، من خلال المسح الشامل للمواطنين في المحافظات علي غرار ما حدث في مبادرة ‏100‏ مليون صحة‏، التي أبهرت نتائجها المصريين ودول العالم أجمع‏.‏



