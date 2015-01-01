مصر تشارك في الدورة الـ 43 للجنة التراث العالمي‎ بأذربيجان

ممثلا عن وزارة الآثار، سافر السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والتعاون الدولي بوزارة الآثار، إلى العاصمة الأزرباجانية "باكو" لحضور اجتماعات الدورة ال 43 للجنة التراث العالمي والتي يشارك فيها عدد من كبار مسؤولي المنظمات المعنية بالتراث العالمي، وممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، وممثلي قطاعات الثقافة والتراث من مختلف دول العالم والخبراء والمتخصصين في مجال التراث العالمي.





وسوف يشارك السفير مصلح في اجتماعات اللجنة الخاصة بعرض ومناقشة ملفات المواقع الأثرية المصرية والمسجلة على قائمة التراث العالمي وإبراز دور مصر ممثلة في وزارة الاثار وما قامت به من جهود للحفاظ علي هذه المواقع و تطويرها بما يتوائم مع قيمتها التاريخية و الأثرية الهامة.



