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من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:32 م
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
رامي عياش
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أحمد رمضان متولي
 
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شكّلت حفلة البوب ستار رامي عياش واحدة من أضخم حفلات مهرجان موازين الدولي الذي يقام في الرباط في دورته الثامنة عشر، بحيث حضر الآلاف من مختلف محافظات المغرب للقاء رامي عياش والاحتفال معه بنجاح ألبومه الجديد "قصة حب".

 

اللافت في الحفل مشاركة عياش مجموعة من المواهب المغاربية واللبنانية في الغناء والرقص، بعدما أعطاهم فرصة الظهور أمام الجمهور والإعلام العربي والعالمي.

 

عياش افتتح الحفل بأغنيته الخاصة "الله الوطن الملك" إهداءً لمملكة المغرب، قبل أن ينطلق الحفل بأغنية "قصة_حب" التي غنّاها معه الجمهور وتبعتها باقة من أجمل أغنياته الخاصة على رأسها "حبيتك أنا" و "جبران" و "الناس الرايقة" و "خليني معاك" و "مبروك" و "قلبي مال" وغيرها... خاتماً الحفل بأغنية "صوت الحسن" وهي شعار المسيرة الخضراء، وذلك ضمن لوحة رائعة شاركه فيها جميع المغنّين والراقصين.

 

شكر رامي عياش في كلمته مملكة المغرب وأهلها على محبتهم ودعمهم للفن اللبناني متمنّياً لهم الازدهار والأمان تحت راية القيادة الرشيدة.

 

على صعيد آخر، كرّمت سفارة لبنان في المغرب ممثَّلةً بسعادة السفير اللبناني السيد زياد عطا الله الفنان رامي عياش على مجمل إنجازاته في لبنان والمغرب على الصعيد الفني والإنساني والاستثماري.

من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
من مهرجان موازيين.. رامي عياش يدعم مواهب مغاربية ولبنانية (صور)
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