كورة لايف moraco يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب كورة لايف بث مباشر live7HD رابط مباراة المغرب وجنوب افريقيا kora on tv

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الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:26 م
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مباراة في غاية السخونة بين المغرب وجنوب إفريقيا في قمة مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا على موقع الفجر الرياضي.
موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا وخدمة البث المباشر
موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا هو الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصرالعربية بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في الساعة السادسة مساء اليوم يلا شوت يلا شوت بس كورة لايف مباراة المغرب وجنوب افريقيا كورة ستار بث مباشرمباراة المغرب وجنوب افريقيا
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- تشكيل المغرب في مباراة جنوب افريقيا
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي وغانم سايس، ومهدي بن عطية، ونبيل درار.
خط الوسط: مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي ويونس بلهندة وحكيم زياش وونور الدين أمرابط
خط الهجوم: يوسف النصيري.
القنوات الناقلة بث مباشرمباراة المغرب وجنوب افريقيا
بث مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم الاثنين 1-7-2019 في كاس امم افريقيا على قناة بي ان سبورتس الرياضية، حيث سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر ترددها الأرضي على التلفزيون المصري.
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تشكيل جنوب افريقيا امام المغرب
حراسة المرمى ويليامز .
خط الدفاع : مخيزي وهالانتي ومخاوانزي وهالاتشاوايو .
خط الوسط: مكوتجو وثيمبا زواني وزونجو .
خط الهجوم : ليبو موتيبا وسيريرو وبيرسي تاو.
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