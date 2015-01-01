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بالأرقام .. "تريزيجيه" قلب مصر النابض في أمم إفريقيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:26 م
بالأرقام .. تريزيجيه قلب مصر النابض في أمم إفريقيا
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علاء خليف
 
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يعتبر محمود حسن "تريزيجيه" نجم قاسم باشا التركي أحد أفضل نجوم منتخب مصر خلال مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حاليًا، حيث نال إشادة الجميع بعدما ساهم مع زملائه في تأهل الفراعنة لدور الـ 16 بالبطولة بـ"العلامة الكاملة" ودون استقبال أي أهداف.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على "تويتر" أبرز أرقام محمود حسن "تريزيجيه" مع منتخب مصر في مباريات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019:-

- شارك "تريزيجيه" في المباريات الثلاث لمنتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

- بلغ دقائق اللعب الفعلية لـ"تريزيجيه" في أمم إفريقيا (253 دقيقة لعب).

- وصل عدد محاولات لاعب قاسم باشا لـ(6 محاولات) منها (3 محاولات) علي المرمي

- إجمالي تمريرات تريزيجيه (80 تمريرة) منها (64 تمريرة) صحيحة، وبلغ دقة تمريراته (80%).

- فقد محمود تريزيجيه الكرة 9 مرات خلال مبارياته مع الفراعنة بالبطولة القارية.

- سجل "تريزيجيه" هدف وحيد في شباك زيمبابوي، وصنع هدف لمحمد صلاح أمام الكونغو الديمقراطية.

- حصل نجم منتخب مصر على ثاني أفضل تقييم في أمم إفريقيا عبر موقع "هوسكورد" 8.05 من 10.

الجدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه لعب مع منتخب مصر 40 مباراة دولية، سجل 6 أهداف، وصنع 5 أهداف، وحصل على 3 انذارات، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 2851 دقيقة لعب.
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