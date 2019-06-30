الوزير اعتمد النتيجة رسمي| رابط سريع لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لجميع التخصصات| احصل على نتيجتك الآن

تحرص "بوابة الفجر الإلكترونية" على تقديم أفضل الخدمات لقرائها، ويمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وذلك بعد ظهورها بشكل رسمي في المؤتمر الرسمي التي عقدته وزارة التربية والتعليم، اليوم، ويقدم لحضراتكم موقع اليوم السابع نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفنى.





عقد منذ قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الدبولمات الفنية 2019 برقم الجلوس ، عرض وزير التربية والتعليم موقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية، ويتحدث أيضًا عن بعض من ما تم إنجازه من خطة تطوير التعليم في العام الدراسي 2018/2019.





وقال وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62 في المائة، والمزدوج 82% الأعداد المهني 42%، وفي نظام الـ 5 سنوات بلغت 86%.





وأضاف شوقي، أن طلاب الدبلومات الفنية يمكنهم الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل 2019، لافتًا إلى وجود 8 جامعات تكنولوجية في مصر بينهم 3 يتم تجهيزيها لاستقبال الطلاب.





وينتظر جميع طلبة وطالبات الدبلوم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، ويمكنك الآن الاستعلام عننتيجة الدبلومات الفنية 2019 سواء (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي)، وستم رفع نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفنى قريبًا قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.





وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 إلكترونيًا وذلك لتوفير الوقت والمجهود على الطالب وأولياء الأمور، وتوفر الوزارة هذه النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتعليم الفني.





وتعد شهادة الدبلوم الفنى من الشهادات الهامة، حيث يتمكن الطالب من خلالها الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد العليا حسب تخصصه بشرط أن يحصل على مجموع درجات يناسب تنسيق الكلية، فيما يكتفي عدد كبير من الطلاب بالحصول على شهادة الدبلوم ويبحث من خلالها عن فرصة عمل أو سفر للخارج.









جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أرسلت خطابات، أمس الأحد الموافق 30/6/2019، إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بها نتيجة الدبلومات الفنية، لكنها نبهت على عدم فتحها حتى يتم الإعلان عن النتيجة من خلال وزارة التربية والتعليم.



موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نكشف لكم اليوم موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، حيث اقتربت وزارة التربية والتعليم، من الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، وانتهت فعليًأ من تصحيح كراسات الإجابات وبدأت في مرحلة المراجعة على أن يتم مراجعة الأوراق أكثر من مرة لضمان عدم حدوث أخطاء أثناء تسجيل بيانات ووضع درجات الطلاب.





التعليم تفتح باب التقديم لأول مدرسة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع IBM

قامت وزارة التربية والتعليم، بالإعلان عن I-Tech school for applied technology، أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس p-tech، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020، .





ووضعت الوزارة شروط للتقديم في المدرسة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والقبول للبنين والبنات:-





- أن يكون الطالب من سكان محافظة القاهرة.





- ألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2019.

واشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلي اجتيازه المقابلة الشخصية والكشف الطبي.







التربية والتعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 (الدور الأول)