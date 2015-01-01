القبض على عصابة سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة نصر

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ألقت قوات أمن القاهرة القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة المواطنين بالإكراه، بدائرة مدينة نصر ثان، وتحرر محض بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.



وتعود بداية الواقعة عندما وردت بلاغات لقسم مدينة نصر تفيد بقيام كل من "سعيد"، و"حازم.ن"، و"هاني.س"، بقيامهم بسرقة المواطنين بالإكراه، وأنهم يتخذون دائرة القسم مسرح للتداول نشاطهم، وعلى الفور قام النقيب أحمد أبو عبيده معاون مباحث القسم باصطحاب قوة مرافقة له، وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركه، وتم القاء القبض على المتهمين اثناء اسقلالهم دراجه بخارية، وبحوزتهم مبلغ مالى، وتم اقتيادهم الى القسم.



ومن خلال مناقشة المتهمين تبين قيامهم بالعديد من حوادث السرقة بالاكراه للمواطنين، كذلك سرقتهم لعدة سيدات عن طريق المغافله، واعترف المتهمون بارتكابهم جميع ما سبق، وتحرر محضر بذلك، وتم اخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.