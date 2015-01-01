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اليوم.. عروض لأفلام الطلبة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:16 م
اليوم.. عروض لأفلام الطلبة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
أفلام الطلبة بمركز الحرية للإبداع
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أحمد رمضان متولي
 
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يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مساء اليوم، العرض الخاص لأفلام مشروع تخرج برنامج التحريك والفيديو فيلم بقسم فنون الميديا بكلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس بالإسكندرية .

 

وقال دكتور أشرف مهدي رئيس قسم فنون الميديا بالجامعة، إن لجنة التحكيم أخذت قرارها في الأفلام سابقا والتي أعدته تحكيما ناجحا لما شاهدوه من مستوى طيب ومبشر لأول دفعة تقوم بصناعة الأفلام التي تنوعت بين أفلام التحريك والأفلام الروائية القصيرة وعددها ٢١ فيلما.

 

وأضاف "مهدي": "تكونت اللجنة من المخرج الكبير سمير عوف ومدير التصوير والإضاءة الفنان الدكتور محسن أحمد وأستاذ التحريك الدكتور عبد العليم زكي وأستاذة المونتاج الدكتورة غادة جبارة ومهندس الصوت احمد جابر والسيناريست ورئيس مهرجان اسوان الدولي لأفلام المرأة محمد عبد الخالق".

 

يحضر العرض محبي السينما ورواد مركز الإبداع بالإضافة إلى عميدة الكلية ا.د. هنى يس و بعض أساتذة القسم، والأستاذ محمد الشوربجي مدير التصوير والإضاءة وأم.د. منصور الشريف و د. ريم لطفي.

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